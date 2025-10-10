Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gibt am Freitagmittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 191,85 EUR abwärts.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 191,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 191,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 193,80 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 64.953 Aktien.

Bei einem Wert von 212,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2025). Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 9,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 96,16 EUR fiel das Papier am 17.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Heidelberg Materials-Aktie derzeit noch 49,88 Prozent Luft nach unten.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,65 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 209,11 EUR.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,71 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Heidelberg Materials 1,71 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,38 EUR je Heidelberg Materials-Aktie belaufen.

