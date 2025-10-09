Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials macht am Donnerstagmittag Boden gut

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 193,45 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 193,45 EUR. In der Spitze gewann die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 193,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 189,65 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 67.132 Heidelberg Materials-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2025 auf bis zu 212,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,69 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.10.2024 Kursverluste bis auf 95,82 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Verlust von 50,47 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,65 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Heidelberg Materials 3,30 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,11 EUR an.

Heidelberg Materials ließ sich am 19.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,71 EUR gegenüber 1,71 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,58 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,39 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

