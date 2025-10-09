Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials gewinnt am Vormittag an Boden

Heidelberg Materials im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Das Papier von Heidelberg Materials konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 190,65 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 190,65 EUR. Kurzfristig markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 190,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 189,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 9.099 Heidelberg Materials-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2025 bei 212,20 EUR. 11,30 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.10.2024 auf bis zu 95,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Heidelberg Materials-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,65 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 209,11 EUR an.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 4,58 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Heidelberg Materials-Gewinn in Höhe von 12,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

