Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials wird am Vormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Aktionäre schickten das Papier von Heidelberg Materials nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 194,05 EUR.

Die Heidelberg Materials-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,2 Prozent auf 194,05 EUR ab. Bei 191,75 EUR markierte die Heidelberg Materials-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 193,80 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 28.886 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Heidelberg Materials-Aktie mit einem Kursplus von 9,35 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,16 EUR am 17.10.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 50,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Für Heidelberg Materials-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,65 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 209,11 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,71 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 4,58 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Heidelberg Materials 4,58 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,38 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

