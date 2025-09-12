Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Kurs der Heidelberg Materials

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Zuletzt ging es für das Heidelberg Materials-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 203,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Heidelberg Materials-Papiere um 15:52 Uhr 0,1 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 206,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 204,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.369 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 212,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Heidelberg Materials-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,22 EUR. Dieser Wert wurde am 14.09.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Heidelberg Materials-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,75 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 210,56 EUR.

Am 19.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4,58 Mrd. EUR gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

