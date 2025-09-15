Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials am Mittwochmittag kaum bewegt

Heidelberg Materials im Blick

Die Aktie von Heidelberg Materials zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Heidelberg Materials-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 199,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Heidelberg Materials-Aktie um 11:48 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 199,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 200,40 EUR. Der Kurs der Heidelberg Materials-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 198,70 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 199,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.211 Heidelberg Materials-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Heidelberg Materials-Aktie 6,21 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 94,02 EUR. Abschläge von 52,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,67 EUR. Im Vorjahr erhielten Heidelberg Materials-Aktionäre 3,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 210,56 EUR je Heidelberg Materials-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,42 EUR fest.

