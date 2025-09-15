DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.089 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1846 -0,1%Öl68,34 -0,2%Gold3.684 -0,2%
Aktienentwicklung

Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials büßt am Mittwochnachmittag ein

17.09.25 16:13 Uhr

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Heidelberg Materials gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Heidelberg Materials gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 198,80 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Heidelberg Materials
198,00 EUR -3,00 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr rutschte die Heidelberg Materials-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 198,80 EUR ab. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 198,20 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 199,55 EUR. Von der Heidelberg Materials-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.840 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 212,20 EUR erreichte der Titel am 11.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 6,74 Prozent Plus fehlen der Heidelberg Materials-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 18.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 94,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Heidelberg Materials-Aktie ist somit 52,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 3,30 EUR an Heidelberg Materials-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,67 EUR aus. Analysten bewerten die Heidelberg Materials-Aktie im Durchschnitt mit 209,21 EUR.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 EUR, nach 1,71 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,58 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie in den Heidelberg Materials-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie

DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient

Heidelberg Materials-Aktien nähern sich Rekord - Auch Buzzi stark

