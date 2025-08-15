Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tritt am Montagnachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich Heidelberg Materials

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 206,50 EUR an der Tafel.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:51 Uhr bei der Heidelberg Materials-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 206,50 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Heidelberg Materials-Aktie sogar auf 206,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Heidelberg Materials-Aktie bisher bei 204,30 EUR. Bei 206,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 66.787 Heidelberg Materials-Aktien.

Am 11.08.2025 markierte das Papier bei 212,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,76 Prozent könnte die Heidelberg Materials-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 90,02 EUR am 17.08.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,76 EUR je Heidelberg Materials-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 193,19 EUR.

Am 19.03.2020 hat Heidelberg Materials in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2019 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,58 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,58 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,45 EUR je Aktie belaufen.

