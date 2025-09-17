DAX23.615 +1,1%ESt505.422 +1,0%Top 10 Crypto16,32 ±-0,0%Dow46.018 +0,6%Nas22.261 -0,3%Bitcoin98.989 +0,5%Euro1,1828 +0,1%Öl67,63 -0,4%Gold3.656 -0,1%
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag fester

18.09.25 09:30 Uhr
Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 202,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 202,80 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.596 Heidelberg Materials-Aktien.

Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2024 auf bis zu 94,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 114,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.

Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie

Nachrichten zu Heidelberg Materials

Analysen zu Heidelberg Materials

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
17.09.2025Heidelberg Materials OutperformRBC Capital Markets
15.09.2025Heidelberg Materials BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Heidelberg Materials OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.09.2025Heidelberg Materials BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
