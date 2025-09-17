Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Heidelberg Materials zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Heidelberg Materials-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 202,80 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 202,80 EUR zu. Die Heidelberg Materials-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 203,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 199,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.596 Heidelberg Materials-Aktien.
Bei 212,20 EUR markierte der Titel am 11.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Heidelberg Materials-Aktie liegt somit 4,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 19.09.2024 auf bis zu 94,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 114,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für Heidelberg Materials-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,67 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 209,21 EUR für die Heidelberg Materials-Aktie aus.
Am 19.03.2020 lud Heidelberg Materials zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS wurde auf 1,71 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,71 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 4,58 Mrd. EUR, gegenüber 4,58 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Experten gehen davon aus, dass Heidelberg Materials im Jahr 2025 12,42 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Heidelberg Materials-Aktie
Heidelberg Materials-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Buy-Note für Heidelberg Materials-Aktie
DAX 40-Papier Heidelberg Materials-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Heidelberg Materials von vor 3 Jahren verdient
Ausgewählte Hebelprodukte auf Heidelberg Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Heidelberg Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Heidelberg Materials
Analysen zu Heidelberg Materials
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.2025
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.09.2025
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.2025
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|25.06.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|08.05.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|24.04.2025
|Heidelberg Materials Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|10.08.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|27.07.2023
|Heidelberg Materials Underweight
|Barclays Capital
|11.07.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
|23.05.2023
|HeidelbergCement Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Heidelberg Materials nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen