Heidelberg Materials Aktie News: Heidelberg Materials verteidigt Stellung am Dienstagnachmittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von Heidelberg Materials. Die Heidelberg Materials-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 206,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Heidelberg Materials-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 206,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Heidelberg Materials-Aktie bei 208,70 EUR. In der Spitze büßte die Heidelberg Materials-Aktie bis auf 205,80 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 207,00 EUR. Der Tagesumsatz der Heidelberg Materials-Aktie belief sich zuletzt auf 55.484 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 212,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Heidelberg Materials-Aktie damit 2,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 90,22 EUR. Abschläge von 56,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Heidelberg Materials-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 193,19 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Heidelberg Materials am 19.03.2020 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,71 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Heidelberg Materials in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,58 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,58 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je Heidelberg Materials-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,45 EUR fest.

