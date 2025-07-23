Hellofresh erhöht laufendes Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100 Mio EUR
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Hellofresh hat beschlossen, das laufende Aktienrückkaufprogramm aufzustocken. Wie der im MDAX notierte Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, will er das seit Anfang des Jahres laufende Aktienrückkaufprogramm um bis zu 100 Millionen auf bis zu 175 Millionen Euro erhöhen und bis spätestens 31. Dezember 2026 verlängern. Damit kann Hellofresh nun bis zu 25 Millionen eigene Aktien zurückerwerben. Hellofresh begründete den Schritt mit dem kurzfristig erwarteten Erreichen des bisherigen Gesamtvolumens von 75 Millionen Euro. Die übrigen Einzelheiten des Aktienrückkaufs bleiben unverändert.
August 13, 2025 12:52 ET (16:52 GMT)
Nachrichten zu HelloFresh
Analysen zu HelloFresh
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.07.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.05.2025
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.04.2025
|HelloFresh Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|29.04.2025
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.2025
|HelloFresh Buy
|Warburg Research
|10.07.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|23.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.2025
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.2025
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.2025
|HelloFresh Market-Perform
|Bernstein Research
|29.10.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|11.06.2024
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|15.05.2024
|HelloFresh Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
