Hellofresh senkt Ergebnisprognose wegen Wechselkursentwicklungen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Hellofresh hat seine Ergebnisprognose für das Jahr 2025 in Anpassung an Wechselkursentwicklungen gesenkt und seine Umsatzprognose innerhalb der zuvor angegebenen Bandbreite eingeengt. Der im MDAX notierte Berliner Kochboxen- und Fertiggerichtversender plant für das laufende Jahr nun mit einem bereinigten EBITDA von 415 bis 465 Millionen Euro nach zuvor in Aussicht gestellten 450 bis 500 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT soll nun nur noch auf 175 bis 225 Millionen Euro steigen. Bislang war Hellofresh von einem Anstieg auf 200 bis 250 Millionen Euro von 136 Millionen Euro im Vorjahr ausgegangen. Diese Anpassung spiegele lediglich Wechselkurseffekte für das Gesamtjahr 2025 wider, wobei für das zweite Halbjahr die Wechselkurse von Juni zugrunde gelegt würden, erklärte das Unternehmen.
Den währungsbereinigten Umsatzrückgang sieht Hellofresh in diesem Jahr nun bei 6 bis 8 Prozent. Zuvor war ein Rückgang um 3 bis 8 Prozent eingeplant gewesen. Als Hauptgrund für diesen Schritt nannte das Unternehmen das hinter den ursprünglichen Planungen zurückgebliebene Umsatzwachstum der Produktgruppe Fertiggerichte, die im ersten Halbjahr 2025 währungsbereinigt um 3,6 Prozent gewachsen sei und erst gegen Ende des Jahres aufgrund des "ReFresh"-Programms wieder stärker wachsen sollte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/brb/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 13, 2025 13:08 ET (17:08 GMT)
