Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Montagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,62 EUR nach.

Die Henkel vz-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 71,62 EUR abwärts. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,52 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,62 EUR. Von der Henkel vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.160 Stück gehandelt.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.06.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,54 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,34 EUR für die Henkel vz-Aktie aus.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 05.11.2026.

Experten taxieren den Henkel vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,44 EUR je Aktie.

