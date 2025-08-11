DAX 24.025 -0,2%ESt50 5.352 +0,3%Top 10 Crypto 16,70 +0,8%Dow 44.459 +1,1%Nas 21.682 +1,4%Bitcoin 102.046 -0,9%Euro 1,1710 +0,3%Öl 66,16 +0,1%Gold 3.357 +0,3%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern setzte seinen Weg der Margenerholung fort, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen hätten Anlass zu einer zuversichtlicheren Prognose gegeben. Daher sei es aber nicht möglich gewesen, im Konsumgüterbereich die Serie von zwölf Quartalen mit einem Absatzrückgang zu beenden./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel vz. Hold

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
71,40 €		 Abst. Kursziel*:
9,24%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
71,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
Analyst Name:
David Hayes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,14 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

