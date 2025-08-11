Henkel vz. Aktie
Marktkap. 27,75 Mrd. EURKGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern setzte seinen Weg der Margenerholung fort, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen hätten Anlass zu einer zuversichtlicheren Prognose gegeben. Daher sei es aber nicht möglich gewesen, im Konsumgüterbereich die Serie von zwölf Quartalen mit einem Absatzrückgang zu beenden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG & Co. KGaA
Zusammenfassung: Henkel vz. Hold
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
78,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
71,40 €
|Abst. Kursziel*:
9,24%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
71,74 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,14 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
|08:26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08:26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|07.08.25
|Henkel vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.24
|Henkel vz. Underperform
|Bernstein Research
|13.05.24
|Henkel vz. Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Henkel vz. Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets