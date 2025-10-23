Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagvormittag behauptet

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Bei der Henkel vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 72,54 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Henkel vz-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 72,54 EUR. Kurzfristig markierte die Henkel vz-Aktie bei 72,54 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 72,20 EUR. Bei 72,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.006 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 88,50 EUR an. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 18,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,54 EUR. Dieser Wert wurde am 23.06.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Henkel vz-Aktie 9,65 Prozent sinken.

Henkel vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,04 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,10 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,67 EUR.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 EUR in den Büchern gestanden. Henkel vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Henkel vz am 06.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 05.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,38 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

