Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
UBS AG beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein
Henkel vz. Aktie

Henkel vz. Aktien-Sparplan
68,70 EUR +1,68 EUR +2,51 %
STU
Marktkap. 26,7 Mrd. EUR

KGV 17,70 Div. Rendite 2,41%
WKN 604843

ISIN DE0006048432

Symbol HENOF

Henkel vz Buy

11:46 Uhr
Henkel KGaA Vz.
68,70 EUR 1,68 EUR 2,51%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen für das erste Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Die Resultate deuteten eine deutliche Verbesserung im zweiten Quartal an, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Dabei sei die Margenentwicklung solide. Die Zahlen sollten dazu beitragen, den Bewertungsabstand zur Vergleichsgruppe zu verringern./rob/mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,14 €		 Abst. Kursziel*:
41,50%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
68,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,28%
Analyst Name:
Jörg Philipp Frey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,99 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

11:36 Henkel vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:06 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
23.07.25 Henkel vz. Buy Warburg Research
22.07.25 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
15.07.25 Henkel vz. Overweight Barclays Capital
