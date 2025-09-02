HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Mittag zu

HENSOLDT im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 93,85 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die HENSOLDT-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 93,85 EUR zu. Die HENSOLDT-Aktie zog in der Spitze bis auf 93,85 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 92,45 EUR. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 98.272 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 108,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HENSOLDT-Aktie 16,04 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 70,93 Prozent wieder erreichen.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,626 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 549,00 Mio. EUR – ein Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie belaufen.

