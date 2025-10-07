HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag im Minus
Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 110,30 EUR abwärts.
Um 11:48 Uhr rutschte die HENSOLDT-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 110,30 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 106,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 110,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 248.454 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.
Am 06.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 6,71 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 75,27 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2024 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,619 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 102,60 EUR.
HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 549,00 Mio. EUR gegenüber 520,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Aktie aus.
