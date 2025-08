HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittag mit Abschlägen

HENSOLDT im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Der HENSOLDT-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 93,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HENSOLDT-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 93,65 EUR. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 92,95 EUR. Bei 93,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 96.362 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 16,28 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 27,28 EUR am 12.10.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 70,87 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,628 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 103,40 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 31.07.2025. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 549,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

HENSOLDT wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Fokus: Bundeswehrauftrag für hunderte Millionen Euro

Aktien von Airbus, Rheinmetall, RENK und HENSOLDT gefragt nach Jefferies-Studie

HENSOLDT-Aktie leichter: Analysten nach Zahlen gespalten - Auch RENK- und Rheinmetall-Aktie in Rot