HENSOLDT im Blick

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagvormittag fester

06.10.25 09:27 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 114,60 EUR.

HENSOLDT
115,00 EUR -0,20 EUR -0,17%
Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 114,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HENSOLDT-Aktie bei 116,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 115,50 EUR. Zuletzt wechselten 55.303 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.10.2025 bei 116,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 27,28 EUR ab. Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 320,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,619 EUR je HENSOLDT-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 102,60 EUR aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,71 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

