HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 5,5 Prozent bei 89,20 EUR.

Das Papier von HENSOLDT befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 5,5 Prozent auf 89,20 EUR ab. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,05 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 92,75 EUR. Zuletzt wechselten 383.004 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 108,90 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,09 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. Bei einem Wert von 27,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.10.2024). Derzeit notiert die HENSOLDT-Aktie damit 226,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,500 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,628 EUR je HENSOLDT-Aktie. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 549,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 520,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

