HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz
Die Aktie von HENSOLDT hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die HENSOLDT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,45 EUR.
Werte in diesem Artikel
Im XETRA-Handel kam die HENSOLDT-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 97,45 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 96,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.431 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 30,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,615 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00 EUR an.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.
Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT drehen ins Minus - Trump will sich wohl doch noch nicht mit Putin treffen
Anleger zwischen Optimismus und Skepsis bei Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Nach kräftigem Kurseinbruch: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT wieder auf der Gewinnerstraße
Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: HENSOLDT
Nachrichten zu HENSOLDT
Analysen zu HENSOLDT
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.2025
|HENSOLDT Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.09.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|04.08.2025
|HENSOLDT Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.05.2025
|HENSOLDT Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen