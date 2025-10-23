DAX24.164 +0,1%Est505.663 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,97 +0,4%Nas22.854 +0,5%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1611 ±-0,0%Öl65,67 +2,1%Gold4.146 +1,3%
Heute im Fokus
DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
Top News
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Fokus auf Aktienkurs

23.10.25 16:08 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Die Aktie von HENSOLDT hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die HENSOLDT-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 97,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
97,40 EUR -0,70 EUR -0,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel kam die HENSOLDT-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 97,45 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 101,90 EUR aus. Die Abwärtsbewegung der HENSOLDT-Aktie ging bis auf 96,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 101,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 203.431 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 117,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.10.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 20,78 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2024 auf bis zu 30,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 69,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,615 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 101,00 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HENSOLDT am 31.07.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von HENSOLDT.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Analysen zu HENSOLDT

