HENSOLDT-Aktie höher: HENSOLDT hebt Ausblick für Book-to-Bill-Rate und Marge an
HENSOLDT wird zuversichtlicher für die Auftragslage und die Profitabilität.
Werte in diesem Artikel
Der Rüstungskonzern hat die Prognose für das Book-to-Bill-Verhältnis, dass das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz beziffert, und die bereinigte EBITDA-Marge angehoben. Der Sensorspezialist begründet den Schritt unter anderem mit jüngst erfolgter sowie absehbarer parlamentarischer Freigaben für mehrere Beschaffungsvorhaben der Bundeswehr.
HENSOLDT sieht das Book-to-Bill-Verhältnis nun bei 1,6 bis 1,9. Bislang war der Konzern von 1,2 ausgegangen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun bei 18 Prozent oder höher gesehen statt bei rund 18 Prozent. Beim Umsatz peilt HENSOLDT nun 2,5 Milliarden Euro und damit das untere Ende der Spanne von 2,5 bis 2,6 Milliarden Euro an.
Zudem bestätigte der Konzern seine mittelfristige Prognose und die Umsatzambition für das Jahr 2030.
Auf Tradegate zeigt sich die HENSOLDT-Aktie rund 0,5 Prozent höher. DOW JONES
