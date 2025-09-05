DAX23.737 +0,6%ESt505.346 +0,5%Top 10 Crypto15,72 -0,5%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.521 +0,7%Euro1,1729 +0,1%Öl66,76 +1,7%Gold3.616 +0,8%
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

08.09.25 12:06 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 90,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
91,30 EUR 0,45 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von HENSOLDT konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 90,95 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 93,25 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 147.983 HENSOLDT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,74 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 233,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,626 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,40 EUR.

Am 31.07.2025 lud HENSOLDT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 520,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,73 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT ziehen an: Rüstungswerte starten Erholung

Dunkle Wolken am Rüstungshimmel? Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT unter Druck

August 2025: So schätzen Experten die HENSOLDT-Aktie ein

