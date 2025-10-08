HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Vormittag zu

HENSOLDT im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 110,00 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 110,00 EUR. Im Tageshoch stieg die HENSOLDT-Aktie bis auf 111,30 EUR. Bei 111,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.456 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (117,70 EUR) erklomm das Papier am 06.10.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 6,54 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2024 Kursverluste bis auf 27,28 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 75,20 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,618 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 520,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

