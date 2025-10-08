HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

HENSOLDT im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 112,30 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 112,30 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 112,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 97.739 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 117,70 EUR erreichte der Titel am 06.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,81 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 75,71 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,618 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 102,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 31.07.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 549,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,71 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Rüstungsaktien tiefer: JPMorgan bleibt optimistisch für Rheinmetall - Norwegen stockt RENK-Anteil auf

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT im Blick: Neue Rekorde geraten außer Reichweite

HENSOLDT-Aktie profitiert von erweiterter Radarproduktion mit neuem Standort - auch RENK und Rheinmetall stark