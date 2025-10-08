HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT macht am Nachmittag Boden gut

Kurs der HENSOLDT

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 112,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 2,8 Prozent auf 112,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die HENSOLDT-Aktie bei 113,30 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 111,00 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 196.220 Aktien.

Am 06.10.2025 markierte das Papier bei 117,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,44 Prozent. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 313,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,618 EUR. Im Vorjahr erhielten HENSOLDT-Aktionäre 0,500 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 102,60 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 520,00 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 549,00 Mio. EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

