DAX23.638 -0,3%ESt505.367 -0,4%Top 10 Crypto16,25 +0,9%Dow46.108 +1,4%Nas22.043 +0,7%Bitcoin98.183 -0,2%Euro1,1717 -0,2%Öl66,32 ±0,0%Gold3.641 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Oracle 871460 SAP 716460 Tesla A1CX3T Klarna A414N7 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y HENSOLDT HAG000 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Alibaba A117ME
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend höher -- Adobe-Prognose beflügelt Aktie -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter Nach Höhenflug dank Nachrichtenflut: So geht es für die Opendoor-Aktie am Freitag weiter
DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück DAX fällt trotz fortgesetzter Rekordjagd an der Wall Street vorerst zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
Fokus auf Aktienkurs

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Vormittag Verluste

12.09.25 09:28 Uhr
HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Vormittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 94,55 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HENSOLDT
92,70 EUR -2,95 EUR -3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 94,55 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 94,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.086 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,18 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 71,15 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,83 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT gesucht: RENK baut Produktion für steigende Nachfrage um

Rheinmetall-Aktie steigt nach Kaufempfehlungen und Drohnenabschüssen in Polen - zieht HENSOLDT & RENK mit

Rüstungsbranche im Aufwind: Das treibt die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT an

Ausgewählte Hebelprodukte auf HENSOLDT

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HENSOLDT

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: HENSOLDT

Nachrichten zu HENSOLDT

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
20.08.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
31.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
16.07.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
26.06.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
04.08.2025HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
01.08.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
08.05.2025HENSOLDT HoldWarburg Research
03.03.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HENSOLDT nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen