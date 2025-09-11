HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT verzeichnet am Vormittag Verluste

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 94,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 1,4 Prozent auf 94,55 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 94,10 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 94,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 34.086 HENSOLDT-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (108,90 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,18 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 71,15 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für HENSOLDT-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,500 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,626 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,83 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich HENSOLDT zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 549,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 520,00 Mio. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem HENSOLDT-Gewinn in Höhe von 1,72 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

