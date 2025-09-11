HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von HENSOLDT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,3 Prozent auf 92,75 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die HENSOLDT-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 92,75 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 92,40 EUR. Bei 94,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 219.643 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 14,83 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 70,59 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,626 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,83 EUR je HENSOLDT-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte HENSOLDT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. HENSOLDT hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 549,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 520,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von HENSOLDT veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,72 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

