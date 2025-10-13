HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 107,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 107,00 EUR zu. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 107,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 106,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.959 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 117,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 9,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.10.2024 (27,28 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,618 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 102,60 EUR.

HENSOLDT ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,10 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 549,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 520,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte HENSOLDT am 07.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte HENSOLDT die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,70 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

