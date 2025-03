HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 70,20 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 70,20 EUR. In der Spitze büßte die HENSOLDT-Aktie bis auf 68,25 EUR ein. Bei 68,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 247.984 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 81,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 157,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,400 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 60,20 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 06.11.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 25,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 711,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 528,00 Mio. EUR.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,49 EUR in den Büchern stehen haben wird.

