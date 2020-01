Gaspreise 2019 gestiegen - Wie geht es im neuen Jahr weiter? CSU will Sparer entlasten - auch Aktionäre betroffen. Wird es für Tesla eng auf dem US-Markt? Chinas Notenbank senkt Reserveanforderung für Banken bei der Kreditvergabe. Privates Geldvermögen auf Rekordhoch.

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am letzten Handelstag des Jahres schwächer, konnte auf Jahressicht aber kräftig zulegen. Der Leitindex DAX setzte sich in der Verlustzone fest, nachdem er mit einem kleinen Minus in den Handel gestartet war. Letztlich stand er 0,66 Prozent tiefer bei 13.249,01 Punkten. Auch der TecDAX bewegte sich auf rotem Terrain und schloss 0,67 Prozent leichter bei 3.014,94 Zählern. Zum Start in das neue Börsenjahr erwarten Experten zunächst keine großen Bewegungen. Laut Börsenkennern befinden sich viele Marktteilnehmer noch im Urlaub und dürften erst in der kommenden Woche an die Börse zurückkehren. Anstehende Konjunkturdaten aus Europa könnten den erwarteten impulslosen Handel womöglich etwas in Schwung bringen: Am Vormittag wird das Ergebnis der Stimmungsumfragen im verarbeitenden Gewerbe veröffentlicht





Europas Börsen zeigten sich am Silversterdienstag kaum bewegt. Der EuroSTOXX 50 beendete den letzten Handelstag des Jahres mit einem minimalen Abschlag von 0,09 Prozent bei 3.745,15 Punkten. Am Dienstag fand nur noch an wenigen europäischen Börsen Handel statt, das Geschäft blieb dementsprechend dünn. Die meisten Börsen in Europa hatten sich bereits am Montag aus dem Börsenjahr 2019 verabschiedet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Wall Street hat sich mit Gewinnen aus dem Jahr 2019 verabschiedet. Der Dow Jones 30 Industrial konnte am letzten Handelstag des Jahres 0,27 Prozent auf 28.538,44 Indexpunkte zulegen, damit belief sich sein Jahresgewinn auf mehr als 20 Prozent. Der Techwerteindex Nasdaq Composite konnte daneben 0,30 Prozent auf 8.972,60 Indexpunkte zulegen und verzeichnete damit im Jahresverlauf ein Plus von rund 35 Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgten am letzten Handelstag im Jahr 2019 US-Konjunkturdaten, die eher mau ausfielen. Der FHFA-Hauspreisindex ist im Oktober weniger deutlich gestiegen, als von Experten erwartet. Die Verbraucherstimmung hatte sich daneben im Dezember überraschend eingetrübt. US-Präsident Donald Trump verkündete am 31. Dezember das Datum, an dem das Teilabkommen zwischen den USA und China unterschrieben werden soll. Deutliche Kursbewegungen nach oben löste der Tweet des Politikers allerdings an den Märkten nicht aus. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken