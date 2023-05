Zahlenflut vor EZB-Entscheid: DAX startet schwächer -- Asiens Börsen stärker -- MorphoSys übertrifft Analystenerwartungen -- VW, BMW, Satorius, Henkel, Bafesa, RTL, Infineon & HUGO BOSS im Fokus

Fraport hat im ersten Quartal seinen Umsatz unerwartet stark verbessert. Covestro will wieder eine Dividende ausschütten. Enel hält an Jahresprognose fest. Scout24 verzeichnet Wachstum im Kerngeschäft.

Der deutsche Aktienmarkt startet am Donnerstag etwas schwächer. Der DAX notiert zum Handelsstart 0,21 Prozent schwächer bei 15.781,46 Punkten. Der TecDAX ebenfalls mit Verlusten in den Handel. Am Abend zuvor hat die US-Notenbank ihren Leitzins erneut angehoben und ihre zukünftige geldpolitische Ausrichtung offen gelassen. Obwohl die Währungshüter in ihrer Erklärung zum Zinsentscheid eine wichtige Passage gestrichen haben, die weitere Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hatte, wurden zusätzliche Erhöhungen auch nicht explizit ausgeschlossen. Die US-Aktienmärkte schlossen schließlich mit Verlusten auf dem Tagestief. In Europa erwarteten die Anleger am Donnerstag eine vollgepackte Agenda mit Quartalsberichten und Wirtschaftsdaten. Der Höhepunkt war jedoch die bevorstehende Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank am frühen Nachmittag. Es galt als sicher, dass die EZB erneut den Zinssatz anheben würde. Die Frage war jedoch, ob um 0,25 oder gar um 0,5 Prozentpunkte. Die Spannung war hoch. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen gehen am Donnerstag mit Verlusten in den Handel. Der EURO STOXX 50 startet leichter in den Handelstag. Am europäischen Markt zeigt sich eine knapp behauptete Eröffnung, wodurch sich die jüngste Konsolidierung nach der US-Notenbanksitzung fortsetzt. Obwohl die Notenbank die Möglichkeit einer Zinspause angedeutet hat, wurde die Zinskurve mit der Erhöhung um 25 Basispunkte noch inverser, was das Wachstum weiter belastet und die Aktienkurse belasten wird, so ein Marktteilnehmer. Zudem stellen der feste Euro und sein Gegenwind für exportorientierte europäische Unternehmen eine weitere Herausforderung dar. Die Sitzung der EZB am Abend steht nun im Fokus. Die Leitzinsen werden voraussichtlich ebenfalls um 25 Basispunkte erhöht, aber es wird nicht erwartet, dass die EZB eine Zinspause signalisiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen dominierten am Dienstag die Bären. Der Dow Jones Index ging mit einem Minus von 1,08 Prozent bei 33.684,46 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite schloss ebenfalls auf rotem Terrain und gab am Dienstag 1,08 Prozent auf 12.080,51 Zähler nach. Am US-Aktienmarkt herrschte vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch Nervosität. Die Mehrheit erwartet eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte auf 5,00 bis 5,25 Prozent. Besonders gespannt dürften Anleger auf Aussagen warten, wie es mit dem Zinspfad anschließend weitergeht, da viele Marktteilnehmer bereits auf eine Zinserhöhungspause oder Zinssenkungen für den späteren Jahresverlauf spekulieren. Zudem fielen Konjunkturdaten schwächer aus als erwartet. So legten die Auftragseingänge für die Industrie im März geringer zu als erwartet und die Zahl der offenen Stellen ging stärker zurück als erwartet. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken