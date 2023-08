Konjunkturdaten im Fokus: DAX startet tiefer -- Asiens Börsen uneins -- Bayer zunehmend pessimistischer für 2023 -- Glencore, VW, Six, Fraport, Scout24 im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt steigt am Dienstag tiefer in den Handel ein. Der DAX verliert zu Handelsstart 0,52 Prozent auf 15.868,31 Punkte. Der TecDAX geht ebenfalls schwächer in die Sitzung. Nach der deutlichen Korrektur in der Vorwoche vom Rekordhoch bei 16.528 Punkten stabilisiert sich der DAX in dieser Woche an seiner exponentiellen 100-Tage-Linie. Diese ist relevant für den längerfristigen Trend und unterstützt aktuell bei 15.807 Punkten. Die Anleger warten gespannt auf Daten zur Inflationsentwicklung, um mit ihrer Hilfe den weiteren Kurs der Notenbanken einschätzen zu können: Sowohl aus den USA als auch aus China werden in dieser Woche neue Zahlen zu den Verbraucherpreisen erwartet. Unternehmensseitig stehen Fraport, Sixt und Scout24 mit ihren Zahlenvorlagen im Fokus. Der Chemiekonzern Bayer korrigiert seinen Ausblick für das laufende Jahr erneut nach unten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen starten am Dienstag in Rot. Der EURO STOXX 50 zeigt sich zu Handelsstart leicht tiefer. Die Anleger halten sich bedeckt, insbesondere mit Blick auf die in dieser Woche anstehenden Verbraucherpreisdaten aus Deutschland, China und den USA. Hiervon erhoffen sie sich Hinweise, um die künftige Zinsentwicklung besser abschätzen zu können. An der Berichtsfront kehrt in dieser Woche wieder etwas Ruhe ein, der Höhepunkt der Berichtswelle ist überschritten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Montag freundlich. Der Dow Jones Index schloss mit einem Plus von 1,16 Prozent bei 35.473,79 Punkten. Daneben legte der NASDAQ Composite 0,61 Prozent auf 13.994,40 Zähler zu. Die Anleger erhoffen sich von den Verbraucherpreisen am Donnerstag und den Erzeugerpreisen am Freitag weitere Aufschlüsse darüber, ob die US-Notenbank ihren Leitzins weiter erhöhen wird, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Unter den Währungshütern gehen die Meinungen hierzu auseinander: Für den Chef der Federal Reserve Bank von New York, John Williams, ist es unklar, ob noch weitere Schritte nach oben erforderlich sind. Dagegen hält es Fed-Direktorin Michelle Bowman für wahrscheinlich, dass die Zinsschraube weiter angezogen werden muss, um die Inflation auf das Notenbankziel von zwei Prozent zu senken. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken