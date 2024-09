DAX vor weiteren Gewinnen -- Anstehende BoJ-Sitzung belastet Börse in Japan -- Salesforce will mit KI-Agenten Kundendienst umkrempeln -- BASF, Fresenius, Henkel im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Freitag an seine freundliche Vortagesentwicklung anknüpfen. Der DAX war am Donnerstag bei 18.518,39 Zählern und damit 1,03 Prozent im Plus aus der Sitzung gegangen.

Der TecDAX verbuchte ebenfalls Gewinne, nachdem er bereits fester gestartet war. Mit einem Zuschlag von 0,84 Prozent auf 3.284,71 Punkte ging der TecDAX in den Feierabend. Dabei dürften es die starken US-Börsen sein, die Rückenwind für den heimischen Aktienmarkt liefern. "Die Aktienkurse steigen auf breiter Front, da Anleger im Vorfeld der mit großer Spannung erwarteten Zinssenkung der Fed nächste Woche die Tiefstkurse der Technologiewerte kauften", hieß es am Morgen von der Commerzbank mit Blick auf die zuletzt besonders starken Kursgewinne der Technologiewerte. Am Vortag hatte das europäische Pendant EZB bereits vorgelegt und wie erwartet die Zinsen erneut gesenkt. Ob es der DAX schafft, am Freitag den 21-Tage-Durchschnitt zu überqueren, der bei 18.546 Punkten verläuft, bleibt abzuwarten. Angesichts des schwachen September-Auftakts und der zuletzt wieder schwungvollen Erholung spricht Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners von einer "wilden Achterbahn" an den Börsen. Anleger brauchten dabei starke Nerven. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Die europäischen Aktienmärkte stehen vor einem festeren Start. Der EURO STOXX 50 hatte am Donnerstag 1,06 Prozent fester bei 4.814,08 Einheiten geschlossen. Die freundliche Tendenz dürfte sich auch am letzten Handelstag der Woche fortsetzen. Positiv wirken weiter die Leitzinssenkung der EZB vom Vortag sowie deren Ausblick nach. Mehrheitlich freudet man sich am Markt mit der Möglichkeit an, dass die europäischen Währungshüter erst im Dezember ein weiteres Mal an der Zinsschraube drehen werden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Donnerstag höher. Der Dow Jones nahm im Handelsverlauf Fahrt auf und beendete den Donnerstagshandel mit einem Plus von 0,58 Prozent bei 41.097,04 Punkten.

Der NASDAQ Composite konnte sein Plus im Handelsverlauf weiter ausbauen und schloss am Ende 1,00 Prozent höher bei 17.569,68 Zählern. Nach der Aufholrally vom Vortag ging es an der Wall Street am Donnerstag weiter nach oben. Die EZB-Entscheidung, den Leitzins im Euroraum um 0,25 Prozent zu senken, hatte aber kaum Auswirkungen auf den Handel in den USA. Kommende Woche - am 18. September - dürfte die Fed nachziehen, die Mehrheit der Marktteilnehmer rechnet hier mit einem kleinen Zinsschritt um 25 Basispunkte. Die Wahrscheinlichkeit eines großen Zinsschrittes (50 Basispunkte) hat aufgrund der am Mittwoch veröffentlichten US-Verbraucherpreise für August merklich abgenommen, zeigten diese doch einen unerwartet deutlichen Anstieg der Inflationskernrate (core CPI) an. Daneben wurden vorbörslich neue Daten zu den US-Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese unterstrichen erneut die gegenwärtigen Schwächetendenzen des US-Jobmarktes. Die Anzahl der Erstanträge stieg in der vergangenen Woche auf 230.000 (Vorwoche: 228.000). Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken