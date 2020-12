Werbung

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Donnerstag kräftig aufwärts. Der DAX notierte bereits zum Handelsstart deutlich stärker und bewegte sich auch anschließend auf grünem Terrain. Im Handelsverlauf lag er klar über der Grenze von 13.300 Punkten, um die er in den letzten Wochen immer wieder pendelte. So rückte auch das bisherige Rekordhoch mit 13.795,24 Zählern vom 17. Februar 2020 in greifbare Nähe. Letztlich ging das deutsche Börsenbarometer 0,75 Prozent höher bei 13.667,25 Zählern aus dem Handel. Der TecDAX zeigte sich zum Start fester und legte dann weiter zu. Den Tag verließ er letztlich 0,66 Prozent im Plus bei 3.163,24 Punkten. Trotz des am Mittwoch begonnenen harten Lockdowns schien die Stimmung an den Märkten gut zu sein, was vor allem an den Aussagen der US-amerikanischen Zentralbank Fed vom Vorabend lag. Die Währungshüter erklärten zwar, vorerst keine neuen Konjunkturmaßahmen zu verabschieden, den Leitzins aber noch für längere Zeit auf seinem aktuell niedrigen Niveau zu halten. Positive Daten der europäischen Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag befeuerten die Laune der Anleger in Deutschland zusätzlich.





An den europäischen Börsen herrschte am Mittwoch eine gute Stimmung. Der EuroSTOXX 50 ging höher den in Donnerstagshandel und zeigte sich dann weiterhin in der Gewinnzone. Zum Handelsschluss verblieb ein Zuschlag von 0,47 Prozent auf 3.559,57 Punkte. Die guten Einkaufsmanager-Indizes vom Vortag sorgten auch heute noch für eine freundliche Atmosphäre an den Märkten. Händler erhoffen sich von den positiven Zahlen eine Weihnachtsrally. Am Freitag steht dann der Große Verfallstag an den internationalen Terminbörsen - auch "Hexensabbat" genannt - an, der ebenfalls für Bewegung sorgen dürfte.





Am Donnerstag zeigten sich US-Anleger zuversichtlich. Der Dow Jones bewegte sich im Handelsverlauf auf grünem Terrain und ging mit einem Plus von 0,49 Prozent bei 30.301,79 Punkten aus dem Handel. Der NASDAQ Composite konnte ebenfalls erneut zulegen, am Ende ging es um 0,84 Prozent auf 12.764,75 Zähler nach oben. Bei beiden Indizes standen am Ende neue Rekordstände. Die US-Notenbank Fed sorgte am Donnerstag für Käufe am Aktienmarkt. Sie gab am Mittwochabend bekannt, ihre Krisenpolitik auch weiterhin fortzusetzen und die Leitzinsen unverändert tief zu belassen. Daneben wird die US-Wirtschaft weiterhin jeden Monaten mit Milliarden US-Dollar unterstützt.