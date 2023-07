DAX schwächelt -- Börsen in Asien gehen uneins ins Wochenende -- BASF mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisrückgang -- EVOTEC rechnet mit schlechterer Entwicklung -- Mercedes Benz, L'Oreal, IAG im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt präsentiert sich im frühen Freitagshandel mit Kursverlusten.

Der DAX gab zur Handelseröffnung 0,30 Prozent auf 16.356,38 Punkte ab. Im weiteren Verlauf bleibt er knapp in der Verlustzone.Der TecDAX wies derweil zum Ertönen der Startglocke Abschläge in Höhe von 0,50 Prozent auf 3.300,47 Zähler aus und gibt auch weiterhin nach.

Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag nur haarscharf an einem Rekordhoch vorbeigeschrammt war, geht es am letzten Handelstag der Woche zunächst etwas ruhiger zu. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen.

Die Bilanzsaison nimmt vor dem Wochenende erst einmal eine kleine Auszeit - aus dem DAX wurden etwa E.ON- sowie BASF" target="_blank" rel="noopener">BASF-Zahlen veröffentlicht.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken