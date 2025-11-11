DAX24.073 +0,5%Est505.718 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,98 -4,7%Nas23.345 -0,8%Bitcoin89.227 -2,6%Euro1,1597 +0,3%Öl64,94 +1,4%Gold4.112 -0,1%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: Dow im Plus -- DAX fester -- SoftBank trennt sich von NVIDIA-Aktien -- HENSOLDT, Rheinmetall, RENK, Porsche, Apple, Berkshire, United Internet, DroneShield im Fokus
Plug Power-Aktie schwächer: Verluste eingedämmt bei etwas höherem Umsatz
Alphabet-Aktie leichter: Google investiert Milliardenbetrag in Deutschland
Notierung im Fokus

11.11.25 16:08 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF tendiert am Nachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HOCHTIEF. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 278,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von HOCHTIEF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 278,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte HOCHTIEF-Aktie bei 278,20 EUR. Bei 280,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der HOCHTIEF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.666 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2025 bei 285,80 EUR. Der derzeitige Kurs der HOCHTIEF-Aktie liegt somit 2,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.11.2024 bei 110,30 EUR. Derzeit notiert die HOCHTIEF-Aktie damit 152,58 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

HOCHTIEF-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,23 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 6,32 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Am 06.11.2025 legte HOCHTIEF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,74 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,93 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 25.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 10,00 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

