So entwickelt sich HOCHTIEF

HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit Kursplus

24.11.25 12:06 Uhr
HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF am Montagmittag mit Kursplus

Die Aktie von HOCHTIEF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,1 Prozent auf 281,00 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
HOCHTIEF AG
279,40 EUR 7,60 EUR 2,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr stieg die HOCHTIEF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,1 Prozent auf 281,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 281,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 273,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22.256 HOCHTIEF-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.11.2025 bei 298,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,33 Prozent. Bei 115,30 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 58,97 Prozent würde die HOCHTIEF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,43 EUR, nach 5,23 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,07 EUR je HOCHTIEF-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HOCHTIEF am 06.11.2025. HOCHTIEF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,32 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,90 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 9,74 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte HOCHTIEF 8,93 Mrd. EUR umgesetzt.

Die HOCHTIEF-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,50 EUR je Aktie in den HOCHTIEF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HOCHTIEF-Aktie

NVIDIA-Effekt in Deutschland: KI-Hoffnungen treiben Aktien von Infineon, Siemens Energy & Co. an

MDAX-Papier HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HOCHTIEF-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in HOCHTIEF von vor 5 Jahren abgeworfen

Nachrichten zu HOCHTIEF AG

Analysen zu HOCHTIEF AG

07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
28.03.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
19.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
04.02.2025HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
08.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2024HOCHTIEF BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025HOCHTIEF Market-PerformBernstein Research
06.11.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
24.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025HOCHTIEF HoldJefferies & Company Inc.
17.11.2017HOCHTIEF VerkaufenDZ BANK
14.11.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
08.11.2017HOCHTIEF ReduceKepler Cheuvreux
19.10.2017HOCHTIEF VerkaufenIndependent Research GmbH
13.10.2017HOCHTIEF ReduceCommerzbank AG

