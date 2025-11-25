HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

HOCHTIEF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HOCHTIEF. Zuletzt sprang die HOCHTIEF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 288,00 EUR zu.

Das Papier von HOCHTIEF konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 288,00 EUR. Kurzfristig markierte die HOCHTIEF-Aktie bei 292,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 290,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.263 HOCHTIEF-Aktien den Besitzer.

Bei 298,80 EUR markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die HOCHTIEF-Aktie 3,75 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 115,70 EUR ab. Mit Abgaben von 59,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für HOCHTIEF-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,23 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,43 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,07 EUR.

HOCHTIEF ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 2,32 EUR. Im letzten Jahr hatte HOCHTIEF einen Gewinn von 1,90 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 9,74 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,93 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HOCHTIEF einen Gewinn von 10,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

