HOCHTIEF Aktie News: HOCHTIEF zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von HOCHTIEF. Zuletzt ging es für das HOCHTIEF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 293,20 EUR.

Die HOCHTIEF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 293,20 EUR. Im Tageshoch stieg die HOCHTIEF-Aktie bis auf 298,20 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 290,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 32.653 HOCHTIEF-Aktien.

Am 13.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 298,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HOCHTIEF-Aktie mit einem Kursplus von 1,91 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 115,70 EUR am 28.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HOCHTIEF-Aktie 60,54 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 5,23 EUR an HOCHTIEF-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,43 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 154,07 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich HOCHTIEF zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,32 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,90 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat HOCHTIEF mit einem Umsatz von insgesamt 9,74 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,93 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,13 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 25.02.2026 dürfte HOCHTIEF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,50 EUR je HOCHTIEF-Aktie.

