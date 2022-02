K+S sieht EBITDA und freien Cashflow 2021 deutlich über Prognose - K+S-Aktie trotzdem deutlich leichter

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX deutlich schwächer -- thyssenkrupp plant keine Fusion mit KlöCo -- Amazon mit starker Gewinnentwicklung -- Goldman mit Kaufempfehlung für NEL -- K+S, Snap, Pinterest, GoPro im Fokus

Bayer gibt Arzneikandidaten Eliapixant auf - Rechte bei EVOTEC. Kapitalanforderungen der Commerzbank für 2022 unverändert. Nike verklagt Verkäufer von Sportschuh-NFTs. Volvo Car und Northvolt bauen Batteriefabrik in Göteborg. Knaus Tabbert ordert Fahrgestelle auch bei Mercedes Benz. VINCI will Corona-Delle 2022 endgültig hinter sich lassen. Intesa Sanpaolo peilt deutliches Gewinnplus an. Sanofi wächst weiter.