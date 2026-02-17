DAX25.156 +0,6%Est506.061 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8000 +0,5%Nas22.578 +0,1%Bitcoin57.448 +0,9%Euro1,1835 -0,2%Öl67,71 +0,5%Gold4.917 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Amazon 906866 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Infineon 623100 Vonovia A1ML7J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Nikkei letztlich stark - Chinas Börsen ruhen -- Buffetts letztes Depot als Berkshire Hathaway-CEO -- Palo Alto Networks, Rüstungsaktien, Gerresheimer, Bayer, Dürr im Fokus
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig SAF-HOLLAND-Aktie dennoch in Grün: Umsatz und EBIT 2025 deutlich rückläufig
Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.

Hoffnung im Wohnungsbau: Mehr Baugenehmigungen

18.02.26 08:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
STEICO SE
24,00 EUR 0,60 EUR 2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
STO SE & Co. KGaA
127,20 EUR 0,40 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TAG Immobilien AG
16,38 EUR -0,37 EUR -2,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vonovia SE
27,24 EUR -0,18 EUR -0,66%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer im seit Jahren kriselnden Wohnungsbau in Deutschland: Nach drei Jahren mit rückläufigen Zahlen genehmigten die Behörden 2025 wieder mehr neue Wohnungen. 238.500 Einheiten zählte das Statistische Bundesamt. Das ist ein Plus von 10,8 Prozent zum Vorjahr, das den niedrigsten Stand seit 2010 gebracht hatte. Erstmals seit 2021 stieg damit die Zahl der Genehmigungen für Neubau und Umbau von Wohnraum wieder.

Wer­bung

Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD) wertet dies als Beleg dafür, "dass die Trendwende im Wohnungsbau begonnen hat". Insbesondere das zweite Halbjahr mit einem Plus von 17,8 Prozent unterstreiche, "dass sich im Wohnungsbau vieles in die richtige Richtung bewegt", erklärte die Ministerin. "Die Stimmung in der Branche hat sich verbessert und auch die Investitionen steigen. Das ist auch das Ergebnis klarer politischer Entscheidungen."

Knappes Angebot in vielen Städten

Bis die genehmigten Bauvorhaben umgesetzt werden, dauert es jedoch. Nach Schätzungen der Immobilienbranche werden im laufenden Jahr 215.000 Wohnungen fertiggestellt werden. Das wären etwa 20.000 weniger als 2025 und insgesamt deutlich weniger als benötigt.

Seit Jahren ist bezahlbarer Wohnraum vor allem in Ballungsräumen knapp. In Städten wie München, Frankfurt oder Berlin, aber auch in anderen Regionen sind die Kosten fürs Wohnen für viele Menschen eine erhebliche Last.

Wer­bung

Wann zündet der "Bau-Turbo"?

Mehr neue Wohnungen sind erklärtes Ziel der schwarz-roten Bundesregierung. Die SPD-geführte Vorgängerregierung hatte 400.000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr versprochen, dieses Ziel aber nie erreicht. Im Jahr 2024 waren 251.900 Wohnungen hierzulande fertiggestellt worden und damit so wenig wie seit 2015 nicht mehr.

Die amtierende Bundesregierung will mit einem "Bau-Turbo" über schnellere Genehmigungen den schleppenden Wohnungsbau voranbringen. Fachleute halten das für einen richtigen Impuls. Bauministerin Hubertz äußerte sich zuversichtlich, dass die Regierung mit diesem und weiteren Schritten dafür sorgt, "dass sich der positive Trend auch im Jahr 2026 weiter fortsetzt". Doch die meisten Hochbau-Unternehmen rechnen erst für die Jahre 2027 und 2028 mit spürbaren Effekten des "Bau-Turbos".

Den vorläufigen Zahlen der Wiesbadener Statistiker zufolge wurden im vergangenen Jahr in neu zu errichtenden Wohngebäuden 194.200 Wohnungen genehmigt und damit 13,2 Prozent mehr als 2024. Während es bei Einfamilienhäusern um 17,2 Prozent auf 44.500 nach oben ging, blieb die Zahl neuer Zweifamilienhäuser fast unverändert bei 12.600. In neuen Mehrfamilienhäusern, der zahlenmäßig stärksten Gebäudeart, genehmigten die Behörden 128.100 Wohnungen und damit 12,1 Prozent mehr als ein Jahr zuvor./ben/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf BAUER

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BAUER

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Vonovia SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Vonovia SE

DatumRatingAnalyst
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Vonovia SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.01.2026Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.01.2026Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Vonovia SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
27.11.2025Vonovia SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
07.08.2025Vonovia SE HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
06.08.2025Vonovia SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
03.04.2025Vonovia SE UnderweightBarclays Capital
19.03.2025Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderweightBarclays Capital
06.11.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2024Vonovia SE (ex Deutsche Annington) UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Vonovia SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen