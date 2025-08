Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Home Depot-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 326,25 EUR.

Das Papier von Home Depot konnte um 15:41 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 326,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Home Depot-Aktie bis auf 326,25 EUR. Bei 320,90 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 663 Home Depot-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 06.12.2024 auf bis zu 412,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,31 Prozent. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 293,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Home Depot-Aktie.

Zuletzt erhielten Home Depot-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,16 USD aus.

Am 20.05.2025 hat Home Depot in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Home Depot einen Umsatz von 36,42 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 19.08.2025 erwartet. Am 18.08.2026 wird Home Depot schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 14,99 USD je Aktie in den Home Depot-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Home Depot-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Home Depot-Aktie: Über diese Dividende können sich Home Depot-Anleger freuen

Diese Veränderungen hat Starinvestor Ken Fisher im ersten Quartal 2025 an seinem Depot vorgenommen

Home Depot-Aktie kaum bewegt: Wachstum bei Home Depot schwächelt