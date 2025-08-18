DAX24.389 +0,3%ESt505.471 +0,7%Top 10 Crypto16,00 +0,4%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.906 -0,8%Euro1,1682 +0,2%Öl65,99 -0,7%Gold3.345 +0,4%
Aktienentwicklung

Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit KursVerlusten

19.08.25 12:05 Uhr
Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot am Mittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Home Depot gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Home Depot-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 339,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Home Depot Inc., The
338,25 EUR -1,55 EUR -0,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr fiel die Home Depot-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 339,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Home Depot-Aktie bisher bei 338,05 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 339,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 278 Home Depot-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 412,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.12.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Home Depot-Aktie somit 17,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 293,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Home Depot-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,16 USD.

Am 20.05.2025 lud Home Depot zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,60 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Home Depot in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,69 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 39,86 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 43,18 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Home Depot am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Home Depot-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 17.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 14,99 USD je Home Depot-Aktie.

Redaktion finanzen.net

