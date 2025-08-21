Home Depot Aktie News: Dow Jones Aktie Home Depot zeigt sich am Freitagabend gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Home Depot gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Home Depot-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 352,00 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Home Depot nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 20:19 Uhr 2,7 Prozent auf 352,00 EUR. In der Spitze gewann die Home Depot-Aktie bis auf 353,65 EUR. Bei 344,10 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 904 Home Depot-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 412,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Home Depot-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 280,00 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 20,45 Prozent könnte die Home Depot-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Home Depot-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,00 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,12 USD ausgeschüttet werden.

Home Depot ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Home Depot ein EPS von 4,60 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,87 Prozent auf 45,28 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Home Depot dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Home Depot im Jahr 2026 14,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

