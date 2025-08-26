Honeywell Aktie News: Dow Jones Aktie Honeywell am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

Honeywell im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Honeywell. Die Honeywell-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 222,06 USD abwärts.

Um 15:52 Uhr ging es für die Honeywell-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 222,06 USD. Die Abwärtsbewegung der Honeywell-Aktie ging bis auf 220,90 USD. Bei 221,62 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Honeywell-Aktie belief sich zuletzt auf 65.547 Aktien.

Am 13.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,50 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Honeywell-Aktie derzeit noch 9,20 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (179,47 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,50 USD.

Honeywell veröffentlichte am 24.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,36 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,13 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,35 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,58 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Honeywell ein EPS in Höhe von 10,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Honeywell-Aktie

Honeywell-Aktie dennoch tiefer: Honeywell mit Plus bei Umsatz und Gewinn

Ausblick: Honeywell legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

China-Risiko: Diese US-Konzerne sind besonders stark exponiert - Aktien von Tesla, GM & Co. im Fokus