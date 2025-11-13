Hurrikan "Melissa" kostet Talanx dreistelligen Millionenbetrag
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Talanx wird im vierten Quartal noch einige Großschäden verbuchen. Wie Finanzvorstand Jan Wicke in einer Telefonkonferenz sagte, erwartet der Versicherungskonzern aus dem Hurrikan "Melissa", der Ende Oktober Jamaika verwüstet hat, eine Belastung im dreistelligen Millionenbereich. "Wir haben dort einen sehr hohen Marktanteil", sagte Wicke.
Der Taifun "Fung-Wong", der auf den Philippinen schwere Schäden angerichtet hat, werde wegen der niedrigen Versicherungsdichte in dem Land nur mit einem zweistelligen Millionenbereich zu Buche schlagen.
Der Absturz der MD-11-Frachtmaschine des Paketdienstleisters UPS Anfang des Monats, bei dem 13 Menschen ums Leben kamen, werde Talanx einen hohen zweistelligen Millionenbetrag kosten, sagte Wicke. Auch hier sei der Marktanteil des Konzerns hoch.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/kla
(END) Dow Jones Newswires
November 13, 2025 02:48 ET (07:48 GMT)
