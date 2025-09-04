IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von IBM. Die IBM-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 248,04 USD.

Die IBM-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 248,04 USD. Die IBM-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 249,00 USD aus. Bei 248,23 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 73.119 IBM-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 296,10 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,38 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2024 bei 199,47 USD. Derzeit notiert die IBM-Aktie damit 24,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

IBM-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,67 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,69 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

IBM ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IBM in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16,98 Mrd. USD im Vergleich zu 15,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

IBM wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 22.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 28.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,16 USD je Aktie in den IBM-Büchern.

