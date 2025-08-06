DAX24.222 +1,2%ESt505.334 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow44.003 -0,4%Nas21.312 +0,7%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,82 -0,2%Gold3.387 +0,6%
IBM Aktie News: Dow Jones Aktie IBM am Nachmittag in Grün

07.08.25 16:09 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von IBM. Zuletzt sprang die IBM-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 254,07 USD zu.

Das Papier von IBM konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 254,07 USD. Bei 254,38 USD erreichte die IBM-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 252,98 USD. Von der IBM-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 84.138 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 296,10 USD erreichte der Titel am 26.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,54 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 186,73 USD. Abschläge von 26,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,67 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 6,69 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 236,00 USD je IBM-Aktie aus.

Am 23.07.2025 lud IBM zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,96 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,98 Mrd. USD – ein Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem IBM 15,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte IBM am 22.10.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass IBM einen Gewinn von 11,15 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

